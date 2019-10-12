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Deniz Türüç: “Bizim için futboldan daha önemli şeyler var”

A Milli Futbol Takımı’nın başarılı futbolcularından Deniz Türüç, futboldan daha önemli şeylerin olduğunu belirtti. Türüç, Barış Pınarı Harekatı’nda olan askerlere destek mesajı göndererek, “Allah ülkemize, devletimize, askerlerimize yar ve yardımcısı olsun” dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından milli futbolcu Deniz Türüç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı’nda olan Mehmetçiklere destek mesajı gönderen Türüç, “Öncelikle Allah ülkemize, devletimize, askerlerimize yar ve yardımcısı olsun. Bizim için futboldan daha önemli şeyler var. Futboldan da onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Onların gözyaşı bizim gözyaşımızdır” diye konuştu.

Maç hakkında da konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “Futbola gelirsek hem askerimize, hem de milletimize bugün de mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Son dakikada gol geldi. Bazı maçlarda istediğin performansı ortaya koyamazsan bile 3 puan çok önemlidir. Burada 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Çok önemli bir 3 puandı. Hedefimize gittikçe alışıyoruz. Henüz varmadık. Allah’ın izniyle hep beraber istediğimiz hedefe ulaşacağız” dedi.

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