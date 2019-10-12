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Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı.

Taksim ve Şişhane'de görüntülenen bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı. Akan trafikte patenle seyreden çocukların tehlikeli şovu cep telefonu kameralarına yansıdı.

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