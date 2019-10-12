Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında

Edoardo Reja: “Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum”

Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında son durumu sahada inceledi

Deniz Türüç: “Bizim için futboldan daha önemli şeyler var”

Merih Demiral: “Bugün bizim için önemli bir maçtı”

YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var

Burak Yılmaz: “Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez”

28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?