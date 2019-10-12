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Sıla Gençoğlu'na Prof. Dr. Orhan Kural'dan dava şoku!

Prof. Dr. Orhan Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 'Karanfil' adlı şarkısında geçen 'bi sigara yak' sözlerinin sigarayı özendirici nitelikte olduğunu gerekçe göstererek savcılığa suç duyurusunda bulundu...

Son olarak Suriye'ye yönelik yapılan ''Barış Pınarı Harekatı''na verdiği destekle gündeme gelen ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'na dava açıldı. Sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, klibi de yayımlanan "Karanfil" adlı şarkısındaki bazı sözlerin "sigara kullanımını özendirdiği" iddiasıyla şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sarıay Derneği Başkanı ve Prof. Dr. Orhan Kural, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

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