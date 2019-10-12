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Talat Bulut'tan Dünya Kız Çocukları Günü kutlamalarına tepki

Taciz iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Talat Bulut, Dünya Kız Çocukları Günü adı altında paylaşım yapanları eleştirdi.

Geçtiğimiz yıl rol aldığı dizide bir çalışanı taciz ettiği iddialarıyla gündemden düşmeyen Talat Bulut, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bulut, geçtiğimiz gün birçok ünlünün de kutladığı Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımlarını eleştirdi. Bulut'a çoğu takipçiden destek geldi.

"SENİN OĞLUN VARSA NE YAPACAKSIN"

Bulur Instagram hesabından şu sözlere yer verdi;

"Ah şu popüler kültür ah sen nelere kadirsin. Dün herkes sosyal medyada Dünya Kız Çocukları Günü adı altında paylaşımlarda bulundu. Dünya Erke Çocuk Günü yok. Senin bir de oğlun varsa ne yapacaksın? Nedir bu cinsiyet ayrımcılığı arkadaşlar? Bunlar var ya klavye delikanlıların en babalarından yoksa analarından mı demeliyim? Ya kardeşim "Kül yutmam diyorsun ama mangal boynundan hiç düşmüyor. Gelin şu tüketime yönelik gün kodlamalarından vazgeçelim. İnsan olmayı öğrenelim. Böyle paylaşımlar yapalım. Toplumsal kaynaşma eylemimiz bunun üzerine kurulsun" sözleriyle göndermede bulundu.

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