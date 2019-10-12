Yılmaz Morgül ödül gecesinde çöp poşeti giydi

Geçtiğimiz akşam Etiler Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Altın Zambak Ödül Töreni'ne birbirinden ünlü isimler katıldı. O isimlerden biri de Yılmaz Morgül oldu. Morgül'ün kıyafeti ise herkesi şaşırttı.

Zaman zaman yaptığı ya da söylediği ilginçliklerle gündeme Yılmaz Morgül, bu sefer ödül törenine çöp poşeti giyerek katılınca herkesi şoke etti.

Ödül törenine çöp poşetlerinden tasarlanmış bir kıyafet giyerek katılan Morgül, ''Son 10 yıldır dünyamızın en büyük tehdidi plastik atıklar. Atıklarla denizleri yok ettik" dedi.