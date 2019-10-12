Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Teröristler tarafından daha sonra atılan 3 havan mermisinin de ikisi patlamazken, patlayan biri ise yaralanmaya neden olmadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.