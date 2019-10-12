Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe günleri saat 20:00'de ATV'de ekrana geliyor.



1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.