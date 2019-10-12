MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi perşembe günleri saat 20:00'de ATV'de ekrana geliyor.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cezaevi firarisi polisle çatıştı! Yaralılar var
Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı taleplerine ret
Baba oğul eve gireceği sırada gaspa uğradı
Gaziantep'te midibüs ile traktör çarpıştı! Yaralılar var
UEFA, Milli Takım'ın gol sevincini hazmedemedi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AB'ye ve Arap Birliği'ne tepki
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti! Şenol Güneş: Asker olmaya hazırız
Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında son durumu sahada inceledi
TGRT Haber Ekibi Çatışmanın Ortasında Böyle Kaldı
60 saniyede bugün 12 Ekim 2019
YPG'den iki ilçeye havanlı saldırı! Şehitlerimiz ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı
28 Ekim 2019 yarım gün mü öğleden sonra okul yok mu?