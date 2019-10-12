Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti! Şenol Güneş: Asker olmaya hazırız

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından futbolcuların soyunma odasına inen Bakan Kasapoğlu, tek tek tüm oyuncular ve teknik heyetin ellerini sıktı.



Burada ay-yıldızlılara bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Millet olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir süreci galibiyetle tamamladınız, emeklerinize sağlık. Milletimiz için çok önemli bir gündü. Sizlerde son saniyeye kadar mücadele ettiniz. İnşallah bundan sonraki süreci de çok güzel götüreceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Bakan Kasapoğlu daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu belirtti.



"Tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye'yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.



"Asker olmaya hazırız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şeneol Güneş ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Biz de asker olmaya hazırız. Ne yapmamız gerekiyorsa yaparız" cevabını verdi



Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yöneticilerde soyunma odasında futbolcu ve teknik heyeti tebrik etti.