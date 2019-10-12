Kaçan YPG'liler SİHA'larla etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonlar 4. günde de devam ediyor. YPG'li teröristlere inlerini mezar eden Türk ordusu, 15 köyü ele geçirdi. Operasyon öncesi Türkiye'ye kafa tutan teröristler, bölgeden kaçarak canını kurtarma derdine düştü.