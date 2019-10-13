GÜNCEL

Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatını takip eden gazetecilere ziyaret

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti.

Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Burada bir iş yapıyorsunuz burada Cenevre Sözleşmelerini uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak sizin üstünüze keskin nişancıların ateş ettiler havan toplarıyla ateş ettiler. Siz görevden  kaçmıyorsunuz, muazzam bir iş yapıyorsunuz ve dünyaya bunu anlatmak için çırpınıyorsunuz. Dünya bunu buraya geldiği halde görmüyor. FETO- PKK ortak mekanizması çalışıyor şu anda dünyada fotoğrafları görüntüleri fabrika edip üretip Türk’ler işte şuraya saldırdı Türk’ler şöyle yaptı diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETO ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor.  Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük.  Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mahkemeden emsal karar! Paranızı geri alabilirsiniz
BM: Suriye'nin kuzeydoğusunda göç edenlerin sayısı 400 bini aşabilir
Yeni Yargı Paketi! Erdoğan: Uyuşturucu suçlarına kesinlikle indirim yapılmayacak
Fransa Futbol Federasyon Başkanı'ndan Milli maçımız öncesi provokasyon açıklaması!
Ahmet Hakan'dan sert eleştiri: Bu da galiba yeni gelin namazı
TSK Tel Abyad'ın önemli kasabası Suluk'ta kontrolü ele aldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tel Abyad'dan ateşlenen bir roket Akçakale'de bir eve isabet etti
Kaçan YPG'liler SİHA'larla etkisiz hale getirdi
2019 okul tatilleri ilk ara tatil ne zaman MEB kaç gün var?
Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti! Şenol Güneş: Asker olmaya hazırız
Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama takvimi
Milli sporcu İbrahim Çolak'tan tarihi başarı
Evimin altından fay hattı geçiyor mu MTA sorgulama