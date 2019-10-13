Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

TÜRKİYE, bir milli sporcusuyla daha gurur duydu. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kilo finalinde milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde devam eden Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup etmeyi başardı.

Sürmeneli, böylece altın madalya kazandı ve Dünya Şampiyonu ünvanını aldı. Bu şampiyonluk Sürmeneli için bir ilk oldu.

Busenaz Sürmeneli, maçı kazanmasının ardından Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize ithafen antrenörleriyle birlikte asker selamı verdi.

Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu ise gümüş madalya kazandı

Öte yandan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 81 kiloda Elif Güneri, finalde Rus Zenfira Magomedaliyeva'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

51 kiloda ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu da rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı.