Türk ordusundan Suriye operasyonu için tarihi taktik! Tel Abyad böyle alındı

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonda Tel Abyad ele geçirildi. Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ı Hilal Taktiği kullanarak YPG'li teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunları bozdu. Amerika ve İsrail'in desteğiyle kurulmak istenen terör devletine engel olundu. Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu, harekat kapsamında bölgede YPG'li teröristlere büyük darbeler vurmaya başladı.

Türklerin değişmeyen taktiği

Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinde, yıllardır uygulanan Hilal Taktiği yine masadaydı.Tel Abyad'daki YPG noktaları önce obüslerle vuruldu, imha edildi. Daha sonra şehir merkezine farklı noktalarından giriş yapıldı ve teröristler tek tek etkisi hale getirilmeye başladı. Ölümden korkan YPG'li teröristler silahlarını bırakarak başka alanlara kaçmaya çalıştı.