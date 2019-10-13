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MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla operasyon için genelge

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla teşkilatlara, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete destek mesajı dile getirilen bir genelge gönderildi.

MHP'den parti teşkilatına gönderilen genelgede, "Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütünün zulmüne son vermeyi hedefliyor

"Barış Pınarı Harekatı, gerek bütün vatandaşlarımızın, gerek Türkiye'de yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin selamet, huzur ve sükunu, gerekse başta Arap Kürt ve Türkmenler olmak üzere Suriye vatandaşı kardeşlerimizin hürriyet, esenlik ve güvenliğinin temini açısından büyük önem arz etmektedir." ifadeleriyle başlayan genelgede, harekatın Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD ve türevleri olarak faaliyet gösterip emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütünün tasallut ve zulmüne son vermeyi hedeflediği vurgulandı.

Bütün gücümüzle Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız

Genelgede, şunlar kaydedildi:"Meşruiyetini uluslararası hukuktan alan ve aynı zamanda Türkiye'nin güney sınırlarının güvenliğini esas alan Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin yanındayız.

Dualarımız Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki teşkilatımız mensuplarının ve camiamızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızı asla temsil etmeyen bölücü terör örgütü PKK-PYD militanları ile bin yıllık kardeşlik hukukumuzun ayrılmaz parçası olan Kürt kökenli vatandaşlarımız arasındaki hayati farkı titizlikle gözeteceklerinden asla şüphemiz yoktur. Dualarımız, ilham ve kudretini ecdadından alan şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimizin muvaffakiyet ve zaferi içindir. 

Bu arada, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin ve milletvekillerinin de Bahçeli'nin talimatı ile gönderilen genelge konusunda bilgilendirildiği öğrenildi.

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