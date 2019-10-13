Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Operasyonun hedeflerini tek tek açıklayan Erdoğan harekatın ne zaman biteceğini de açıkladı.

Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği ve bütün dünyanın gündeminde yer alan Barış Pınarı Harekatı 5. gününde devam ediyor. TSK bugün Tel Abyad'a girdi köyle terör örgütünden tek tek arındırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

30-35 km'lik derinliğe ulaştığımızda harekat bitecek

Öncelikle Resulayn ve Tel Abyad arasındaki 120 km2'lik alana yoğunlaştık. 480 km2'lik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Ardından Ayn El Arab ve Haseke tarafını kontrol altına alacağız. Yaklaşık 30-35 km'lik bir derinliğe ineceğiz. Bunları tamamladıktan sonra harekat neticesine ulaşmış olacak.

490 terörist etkisiz hale getirildi

Yerleşim yerlerine 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'de düşmüştür. Amaçları sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip onu etkisiz hale getirecek tecrübeye sahibiz. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.

Suriye'de terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğiz

Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu. Suriye'deki DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu aldığımızı belirttik. Biz Kürtlere değil PKK, YPG, PYD bunlara karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz.

Kimsenin toprağında gözümüz yok

Hemen yanı başımızda istikrarsızlığın yaşanmasının en büyük faturasını biz ödedik. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra kimlerin nerede durduğunu görme imkanı da elde ettik. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayan ülkeler oldu. Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik yaptırımlar ve silah ambargoları ile tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi bu tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

"Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok"

Sayın Merkel'le görüştük. "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok" dedik. Biz bir yandan doğruları yapmaya doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Böyle bir ortamda sizler aracılığıyla hem milletimizi hem de dünya kamuoyunu aydınlatalım istiyoruz.

Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz

Hisar'ı milli ve yerli olarak geliştirdik. Dünkü testte Hisar alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi başarıyla imha etmiştir. Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Sıra artık Patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların Patriot'u varsa bizim de Siper'imiz olacak. Bazı ülkeler kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var.

Teröristlerle masaya oturmak söz konusu değil

Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Suriyede rejim bunların hakkından gelseydi işimiz kolaydı. Irak'ta da durum berbat. Irak'la da birçok şeyi konuşurken, bizim yanımızda farklı arkamızdan farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar dara düştükleri zaman yanlarında yer alıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık. Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 km derinlik ve en batıdan en doğuya bunlar havzayı terk edene kadar devam edecek.