Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

HAKKARİ merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 5 bölge 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK ve diğer örgütlere işaret edilerek kentin sosyal ve ekonomik gelişiminin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi

Açıklamada, "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 14 Ekim saat 00.00'dan 28 Ekim saat 23.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.