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2020 15 tatil ne zaman yeni MEB tatil tarihleri

9 Eylül'de okullar açıldı ve milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim yılına başladı. Zorlu bir eğitim senesi geçirecek öğrenciler bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatiller ne zaman sorusunu araştırıyor. Bu sene ilk ara tatil 18-22 Kasım arasında yapılacak. Haftasonları ile birlikte öğrenciler toplam 9 gün ara tatil yapacak.

Okullar açıldı 2019-2020 eğitim yılı milyonlarca öğrenci için başladı. Zorlu bir eğitim öğretim yılı geçirecek olan öğrenciler bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara dönem tatillerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni dönemde öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni MEB yönetmeliğini duyurdu. Buna göre öğrenciler her iki dönemde olmak üzere 1'er hafta ara tatil yapacak. Bu senenin ilk yarı tatili kasım ayın başlayacak. Öğrenciler 18-22 Kasım'da ara tatil yapacak. Haftasonları ile birlikte bu ara tatil toplam 9 gün olacak ve 25 Kasım'da okullar tekrar açılacak. 

‘Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, Resmi Gazete'de yayımlandı. MEB’in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak. 

BU YIL ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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