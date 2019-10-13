HABER /  GÜNCEL

ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın talimatıyla bin askerimizi Suriye'den çekiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle bin askerimizi Suriye'nin kuzeyinden çekiyoruz" denildi.

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan programda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Trump'ın talimat verdiğini açıkladı.

"En kısa sürede çekilsin"

Esper, Trump'ın en kısa süre içinde ve temkinli bir şekilde askerlerin bölgeyi terk etmesini istediğini belirtti.

"Savaşa katılmamak çok akıllıca"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki savaşa katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu'ya sokanlar hala savaşmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinin farkında değiller" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri YPG'liler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Putin'den çarpıcı çıkış: Teröristlerin orada bir sözde devlet kurmasına izin veremezdik
Fırat'ın doğusunda operasyon devam ediyor! Dikkat çeken sevkiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı
Busenaz Sürmeneli'den tarihi başarı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
MHP'den teşkilatlara Devlet Bahçeli'nin talimatıyla operasyon için genelge
Erdoğan'ın başdanışmanı Gülnur Aybet'ten uluslararası medyaya ayar!
ÖNCEKİ HABERLER
2020 kandil tarihleri Diyanet açıkladı kandiller ne zaman?
YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altında
AK Partili Yeneroğlu'ndan Yeni Şafak'a sert tepki geldi! Sivilin katledilmesi korkunçtur
2020 15 tatil ne zaman yeni MEB tatil tarihleri
Safer ayı ne zaman bitecek son çarşamba kılınacak namazı nedir?
AÖL 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak ders ekle/sil
Yorumlar 7 yorum