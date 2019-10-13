ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın talimatıyla bin askerimizi Suriye'den çekiyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle bin askerimizi Suriye'nin kuzeyinden çekiyoruz" denildi.

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan programda konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Trump'ın talimat verdiğini açıkladı.

"En kısa sürede çekilsin"

Esper, Trump'ın en kısa süre içinde ve temkinli bir şekilde askerlerin bölgeyi terk etmesini istediğini belirtti.

"Savaşa katılmamak çok akıllıca"

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki savaşa katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu'ya sokanlar hala savaşmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinin farkında değiller" ifadelerini kullandı.