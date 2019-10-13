Bakan Akar'dan parti liderlerine bilgilendirme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili liderleri bilgilendirecek. Akar'ın yarın ilk olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sonrasında da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili liderleri bilgilendirecek.

Bakan Akar yarın ilk olarak saat 12.00'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sonrasında da 15:00'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği belirtildi.

Bir süredir rahatsızlığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yeniden siyaset gündemine döneceği belirtilirken Akar'ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.