HABER /  AK PARTİ

Bakan Akar'dan parti liderlerine bilgilendirme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili liderleri bilgilendirecek. Akar'ın yarın ilk olarak İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sonrasında da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili liderleri bilgilendirecek.

Bakan Akar yarın ilk olarak saat 12.00'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'i sonrasında da 15:00'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği belirtildi.

Bir süredir rahatsızlığı belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın yeniden siyaset gündemine döneceği belirtilirken Akar'ın MHP liderini de ziyaret ederek harekatla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şule Çet davasında bilirkişi raporu açıklandı: İntihar bulgusu yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıl tutulması var süreci sabırla götürüyoruz
Barış Pınarı Harekatı'nda 5. gün Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı
Şırnak'ın 53 köyünde eğitime 3 gün ara verildi
Türkiye’den Avrupa'ya PKK çağrısı: Tedbirlerin artırılmasını bekliyoruz
ABD Savunma Bakanı: NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da bir savaş başlatamayız
ÖNCEKİ HABERLER
Bakir İzetbegoviç: Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var
Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan terörist örgütün gerçek yüzünü anlattı
Trump'tan çok konuşulacak harekat açıklaması: Bırakın savaşsınlar
Düseldorf havaalanı içinde YPG'ye destek gösterileri
ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın talimatıyla bin askerimizi Suriye'den çekiyoruz
2019 okul tatilleri ilk ara tatil ne zaman MEB kaç gün var?
Yorumlar 3 yorum