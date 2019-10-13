HABER /  DÜNYA

Trump'tan çok konuşulacak harekat açıklaması: Bırakın savaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bırakın savaşsınlar." ifadelerini kullandı.

"Biz durumu yakından takip ediyoruz." diyen ABD Başkanı Trump, "Sonsuz savaşlar!" diye yazdı.

Trump, sosyal medya paylaşımlarında şunları söyledi:

"Çatışmaya katılmamak çok akıllıca"

Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize.

"Sonsuz savaşlar!"

Bundan iki yıl önce Suriye'nin farklı bir bölgesinde Irak'ın Kürtlerle savaşacağını hatırlıyor musunuz? Birçok insan, Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Hayır dedim, Kürtler savaşı iki kez bıraktılar. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir.

Bırakın savaşsınlar! Biz durumu yakından takip ediyoruz. Sonsuz savaşlar!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri YPG'liler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Düseldorf havaalanı içinde YPG'ye destek gösterileri
ABD Savunma Bakanlığı: Trump'ın talimatıyla bin askerimizi Suriye'den çekiyoruz
YPG'nin lojistik faaliyet yürüttüğü M4 karayolu kontrol altında
Putin'den çarpıcı çıkış: Teröristlerin orada bir sözde devlet kurmasına izin veremezdik
Fırat'ın doğusunda operasyon devam ediyor! Dikkat çeken sevkiyat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
2020 kandil tarihleri Diyanet açıkladı kandiller ne zaman?
AK Partili Yeneroğlu'ndan Yeni Şafak'a sert tepki geldi! Sivilin katledilmesi korkunçtur
2020 15 tatil ne zaman yeni MEB tatil tarihleri
Safer ayı ne zaman bitecek son çarşamba kılınacak namazı nedir?
Hakkari'de 5 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım hesaplama takvimi
Yorumlar 3 yorum