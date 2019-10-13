Trump'tan çok konuşulacak harekat açıklaması: Bırakın savaşsınlar

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Fırat'ın doğusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bırakın savaşsınlar." ifadelerini kullandı.

"Biz durumu yakından takip ediyoruz." diyen ABD Başkanı Trump, "Sonsuz savaşlar!" diye yazdı.

Trump, sosyal medya paylaşımlarında şunları söyledi:

"Çatışmaya katılmamak çok akıllıca"

Türkiye sınırındaki yoğun çatışmaya katılmamak çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu Savaşlarına sürükleyenler hala savaşa katılmamızı istiyor. Ne kadar kötü bir karar verdiklerinden haberleri yok. Şimdi de savaş ilanı istesenize.

"Sonsuz savaşlar!"

Bundan iki yıl önce Suriye'nin farklı bir bölgesinde Irak'ın Kürtlerle savaşacağını hatırlıyor musunuz? Birçok insan, Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Hayır dedim, Kürtler savaşı iki kez bıraktılar. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı teröristlerin en kötüsü olarak görüyor. Diğerleri gelip taraflardan biri için savaşmak isteyebilir.