Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, "Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var. Sığınmacı sorununu çözmeye hakkı var. Evlerinden zorla sürgün edilen Suriyelilerin vatanlarına dönme hakkı var" dedi.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var" dedi.

İzetbegoviç, AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin harekattan başka çözüm yolunun olmadığını belirterek, "Gerçekler ve rakamlar bunu destekliyor. PKK terör örgütü, geçmiş yıllarda on binlerce Türk askeri, polis ve sivil öldürdü. Son yıllarda ise Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü sınır bölgesinde yüz binlerce Suriyeli Arap'ı evlerinden sürgün etti" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruması gerektiğini kaydeden İzetbegoviç, "Türkiye'nin kendi güvenliğini korumaya hakkı var. Sığınmacı sorununu çözmeye hakkı var. Evlerinden zorla sürgün edilen Suriyelilerin vatanlarına dönme hakkı var" dedi.

İzetbegoviç, harekatın en kısa sürede ve en az kayıpla tamamlanmasını temenni etti.