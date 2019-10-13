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Fas: Arap Birliği bildirisi resmi tavrımızı yansıtmıyor

Anadolu Ajansı

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok" dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliğinin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisinin resmi tavırlarını yansıtmadığını söyledi.

Burita, Fas yerel basınına yaptığı açıklamada, Fas'ın Arap Birliğinin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan bildirisine imza atmasının, 'birliğin genel görüşünün dışına çıkmama arzusundan' kaynaklandığını belirtti.

"Arap Birliği bildirisinin, Fas'ın resmi tavrını yansıtması gibi bir zorunluluk yok" ifadesini kullanan Burita, Fas'ı doğrudan ilgilendiren bir konu söz konusu olduğunda ulusal ve resmi kanallar aracılığıyla açıklama yapılacağını ifade etti.

Fas yerel basınının diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre de Arap Birliğinin bu tür toplantılarının her zaman Arap ülkelerinin konumunu temsil etmediği vurgulandı.

Kaynaklar, bildiriye imza atan birçok Arap ülkesinin Türkiye ile ekonomik ve askeri alanda güçlü ilişkilerinin olduğunu ve diplomatik temsilin düşürülmesiyle bu ilişkilere zarar verilemeyeceğini kaydetti.

Mısır yönetiminin çağrısıyla dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanan Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınamış ancak Katar, Somali ve Libya toplantının sonuç bildirisini imzalamamıştı.

Bildiride, 'Arap ülkelerinden Türk hükümetiyle iş birliği yapmaması ve diplomatik temsil seviyesini düşürmesi' talep edilmişti.

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