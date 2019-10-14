YPG ve Esad anlaştı! Suriye ordusu Kobane ve Menbiç'e konuşlanacak

SURİYE devlet ajansı SANA, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekâtı' dolayısıyla Esad rejiminin bu bölgeye asker gönderdiğini duyurdu.

Ajans, “Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı. AFP haberi, "Türkiye hücumu ile yüzleşmek üzere Suriyeli askerler kuzeye sevk edildi" ifade edildi.

Kobane ve Menbiç'e doğru yola çıktı

Reuters haber ajansı da yerel saatle 19.00 sıralarında girdiği, Suriye hükümetine yakınlığıyla bilinen Lübnanlı Al Mayadeen televizyonuna dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun 48 saat içinde Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde olan Kobane kentine ve SDG’yle işbirliği içindeki güçlerin elinde tuttuğu Menbiç’e doğru yola çıktığını duyurmuştu.

YPG ve Esad anlaştı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından, Kürt güçlerinin Suriye hükümeti ile görüşmelere başladığı birçok kez gündem olmuştu.

CBS'in "Face the Nation" programına da konuk olan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden bin asker daha çekmeye hazırlandığını duyurmuştu.

ABD gözetleme noktasını boşalttı

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre güvenlik kaynaklarınca, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.