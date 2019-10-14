Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgeyi imzaladı! 2020'de taşıt alımı yapılmayacak

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, genelgeyi imzaladı. Buna göre 2020'de devlet, "Kaynağı ne olursa olsun zorunlu haller dışında" taşıt alımı yapmayacak.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker genelge için yaptığı yorumda, "İnanır mısınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelge bu sözü veriyor" ifadelerini kullandı.

Toker, "Hangi saydamlık" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan imzalı genelge bu sözü veriyor"

Şimdi ben gazeteci ya da vatandaş olarak desem ki “Önümüzdeki yıl devlet kaynağı ne olursa olsun zorunlu haller dışında taşıt alımı yapılmayacak.” İnanır mısınız? Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelge bu sözü veriyor.

"Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yapılmayacaktır"

10 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları konulu genelgeye eklenen rehberde ilgili cümleyi aynen paylaşıyorum:

“2020 yılında zorunlu haller dışında kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı yapılmayacaktır. (…) Taşıt alımı talepleri iletilirken taşıt kiralama alternatifi ile maliyet karşılaştırması yapılacak talebe konu taşıtın kiralanıp kiralanamayacağı, kiralanabiliyorsa gösterge mahiyetinde olmak üzere tahmini kira bedeli hesaplanarak teklifle birlikte iletilecektir.”

"Sunma/sunulma kavramları kullanılırdı"

Bizden paylaşması. İnanması size kalmış. Gerçek durumun ne olduğunu da bütçe TBMM'ye sunulunca nasılsa yeniden ele alırız. Bu arada dikkat çekiyor. Eskiden bütçenin Bakanlar Kurulu'nca hazırlandığı zamanlarda bütçe yasa tasarısı için “sunma/sunulma” kavramları kullanılırdı. Şimdi iletme kelimesi yeterli görülüyor.

"O yalnızca iletir"

Öyle ya. Nasılsa bütçeyi hazırlayan bir hükümet, bakanlar kurulu yok. Cumhurbaşkanı ile sunma sözcüğü yan yana gelemez diye düşünülmüş olmalı. O yalnızca iletir. Partili Cumhurbaşkanlığı biraz da budur.

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