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Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Başkent Ankara’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İkisi çocuk, üç kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara'nin Çankaya ilçesinde bulunan 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde Mevlana Bulvarı istikametine seyreden H.Ş. kontrolündeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savrulan araç, ters dönerek durabildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü H.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan kardeşi H.Ş.(36) ile isimleri öğrenilemeyen iki ve dört yaşlarındaki iki çocuk da yaralandı.

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