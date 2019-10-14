Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir aşiret kızı çıktı

Erhan Çelik evlendi, Özlem Gültekin ile 3. kez nikah masasına oturduğunu instagram hesabından duyurdu. 2. evliliğini Gülben Ergen ile yapan Erhan Çelik olaylı bir şekilde boşanmıştı. Şimdi ise Mardin'in tanınmış aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı Doktor Özlem Gültekin ile evlendi. Peki Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sunucu Erhan Çelik üçüncü kez nikah masasına oturdu ve eşi Özlem Gültekin ile olan düğün pozunu instagramdan yayınladı. Daha önce Gülben Ergen ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan ve olaylı bir şekilde boşanan Erhan Çelik Mardin'de tanınmış bir aşiretin kızı olan Doktor Özlem Gültekin ile evlendi. Peki Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir, kaç yaşında?

Ünlü sunucu Erhan Çelik, Doktor Özlem Gültekin ile dünyaevine girdi. Çelik ve Gültekin çifti mutlu anlarını Instagram hesaplarından yayınladı.

İNSTAGRAM'DAN DUYURDU

Haberi kendisine ait Instagram sayfasından duyuran Erhan Çelik'e kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Çelik fotoğraflara, "Evet, bin kere evet, yüz bin kere evet." notunu ekledi. Mesleğinde başarılı bir hekim olarak televizyon dünyasında da tanınan Doktor Özlem Gültekin de evlilik haberini çiçeği burnunda eşi ile aynı sözlerle kendisine ait Instagram hesabından duyurdu.

TANINAN BİR AŞİRET AİLESİNİN KIZI

İzmir'de sade bir törenle dünyaevine giren çiftin nikahında aileleri hazır bulundu. Mardin'in tanınan aşiretlerinden Gültekin ailesinin kızı olan gelin, mesleğini İzmir ve İstanbul'da icra ediyor. Bünyesinde bir çok uluslararası holdingi bulunduran Thmany Ajans'ın başkanlığını yürüten Erhan Çelik aynı zamanda CNR Uluslararası Fuarcılık Holding'in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

ERHAN ÇELİK KİMDİR: 2 Eylül 1977 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. Eğitimini Polatlı’da tamamladıktan sonra üniversitede de İşletme bölümünü okudu. 1990’lı yılların kurulan Polatlı televizyonunda haber sunmaya başladı ve 1996 yılında TGRT Ankara Haber Bürosu’nda polis-adliye gece muhabiri olarak göreve aldı.

Ardından SHOW TV’de Reha Muhtar’ın ekibinde Ankara Haber Bürosu’nda çalışma yürüttü. 2002 yılında Kanal 7’de “Bu Kadar Olur” adlı bir reality show yaptı ve sonrasında Ahmet Hakan’ın yerine ana haber sunmaya başladı.

12 Nisan 2013 tarihinde Habertürk TV’de çalışmaya başladı. 1 Ocak 2014 tarihinde Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Bu göreviyle birlikte Show Haber’in Genel Sorumluluğunu yaptı ve 8 Temmuz 2014 tarihinde Show Haber’in Genel Sorumluluk görevi son buldu.

2014 yılı Temmuz ayında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği’ne başladı. Çelik, 5 Ocak 2015 tarihinde görevinden istifa etti. 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren TRT 1’de ana haberi sunan Erhan Çelik, 6 Ekim 2017 tarihinde bu görevinden de istifa etti.

EVLİLİKLERİ: Erhan Çelik 3 kez evlilik yaptı. İlk evlilğini İlknur Türker ile yapan Çelik, 2013 yılında yılında boşandı ve bu evlilikten bir oğlu oldu.

Erhan Çelik ikinci evliliğini şarkıcı Gülben Ergen ile sürpriz bir şekilde yatı fakat bu evlilik olaylı bir şekilde bitti.

Erhan Çelik son kez nikah masasına Doktor Özlem Güntekin ile oturdu.