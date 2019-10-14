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Abdurrahman Dilipak'tan sert uyarılar: İçimizden birileri ABD ile kol kola

"İçimizden birileri ABD ile kol kola" diyen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bölgedeki varlığını krize borçlu olan bir ülkenin başı ile ne konuşacağız?" sözleriyle tepki gösterdi.

Abdurrahman Dilipak, kaleme aldığı yeni yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşmeyi eleştirdi.

ABD'nin 'ilkesiz' olduğunu ve 'çıkarlarına göre hareket ettiğini' vurgulayan Dilipak, "Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez. ABD’ye güven olmaz. Tuzak kurar. İçimizden birileri ABD ile kol kola. Bunu bilelim ve ona göre hareket edelim." ifadelerini kullandı.

"ABD ikili oynar. İlkesi yok çıkarı var. Vefası da yok." diyen Dilipak,  "Siyaset güven müessesesi değildir. Denetim yoksa bütün ihtimaller hesaplanmamışsa, her şey yolunda gidermiş gibi gözükürken, bir an gelir gol yersiniz." diye yazdı.

"Sahi Trump ile teröre karşı ne konuşacağız"

"Bölgedeki varlığını krize borçlu olan bir ülkenin başı ile ne konuşacağız?" diye soran Dilipak, yazısında şunlara değindi:

Sahi Trump ile teröre karşı ne konuşacağız. Krizden beslenen, bölgedeki varlığını krize borçlu olan, bunun için terör örgütlerini örgütleyen, eğiten, donatan bir ülkenin başı ile ne konuşacağız. PKK, PYD’ye arka çıkanlar FETÖ’ye, BÇG’ye arka çıkan, onları örgütleyen, destekleyen güç değil mi! Teröre karşı bu kadar sert tepkiler verirken bu terör baronları ile en yüksek seviyede görüşmenin mantığı ne! Bu sorunun bugüne kadar büyüyerek devam etmesinin asıl sebebi bu değil mi! 'Dostlar alışverişte görsün' kabilinden bir iş olarak anlaşılacak yaklaşımlar toplumda umutsuzluktan öte ciddi bir güven krizine sebeb olabilir. Toplum söz değil icraat görmek istiyor. Sözlerin büyüklüğü ile işe yansıyan boyutu arasındaki fark kadar umutsuzluk üretilir. Bu da siyasette giderek artan bir güven krizine sebeb olur."

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