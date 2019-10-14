Avrupa ülkeleri Türkiye'ye silah satışını durdurdu! İşte o ülkelerin ihracat rakamları

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Avrupa'da rahatsızlık yaratmış durumda...Birçok ülke Türkiye'ye silah satışını durdurdu. Peki bu ülkelerin ihracatı ne kadar?

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye silah satmayacağını açıklayan ülkeler; Finlandiya, Norveç, Hollanda, Fransa ve Almanya'nın toplam ihracatı 311.1 milyon euro. Her fırsatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek veren Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu hamlesi sonrasında adeta deliye döndü.

Terör örgütü militanlarına kucak açan Norveç, Finlandiya, Hollanda ve Almanya Türkiye'ye silah satmayacağını açıkladı.Peki bu ülkelerin Türkiye'ye silah ihracatları ne kadar? İşte o rakamlar.

Toplamda 311.1 milyon Euro

Listenin başında Almanya geliyor. Almanya 2018'de3 Türkiye'ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etti. Onu 45.1 milyon euro ile Fransa takip ediyor. Dört ülkenin Türkiye'ye yaptığı ihracat rakamı ise toplamda 311.1 milyon euro.

Ülkeler ve ihraç rakamları

Almanya

243 milyon euro

Fransa

45.1 milyon euro

Finlandiya

17 milyon euro

Norveç

6 milyon euro