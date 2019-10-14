HABER /  DÜNYA

Avrupa ülkeleri Türkiye'ye silah satışını durdurdu! İşte o ülkelerin ihracat rakamları

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG ve DEAŞ'lı teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Avrupa'da rahatsızlık yaratmış durumda...Birçok ülke Türkiye'ye silah satışını durdurdu. Peki bu ülkelerin ihracatı ne kadar?

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye silah satmayacağını açıklayan ülkeler; Finlandiya, Norveç, Hollanda, Fransa ve Almanya'nın toplam ihracatı 311.1 milyon euro. Her fırsatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek veren Avrupa ülkeleri Türkiye'nin bu hamlesi sonrasında adeta deliye döndü.

Terör örgütü militanlarına kucak açan Norveç, Finlandiya, Hollanda ve Almanya Türkiye'ye silah satmayacağını açıkladı.Peki bu ülkelerin Türkiye'ye silah ihracatları ne kadar? İşte o rakamlar.

Toplamda 311.1 milyon Euro

Listenin başında Almanya geliyor. Almanya 2018'de3 Türkiye'ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etti. Onu 45.1 milyon euro ile Fransa takip ediyor. Dört ülkenin Türkiye'ye yaptığı ihracat rakamı ise toplamda 311.1 milyon euro.

Ülkeler ve ihraç rakamları

Almanya
243 milyon euro
Fransa
45.1 milyon euro
Finlandiya
17 milyon euro
Norveç
6 milyon euro

İlgili Haberler
Türk ordusundan Suriye operasyonu için tarihi taktik! Tel Abyad böyle alındı Numan Kurtulmuş'tan operasyon açıklaması! ABD hiç bir zaman göze alamaz Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen ülkeler operasyon rahatsız etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu Mehmetçik yemek verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi MSB duyurdu
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Hakan'dan Akıncı'ya sert tepki: Denktaş yaşasaydı 'İzansız Mustafa idraksiz Mustafa' derdi
Fransızların provokatif sorularına Şenol Güneş'ten tokat gibi yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgeyi imzaladı! 2020'de taşıt alımı yapılmayacak
Emre Can ve İlkay Gündoğan'dan asker selamı açıklaması! Bakın beğeniyi niye geri çekmişler
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü stadın adı Cristiano Ronaldo olabilir
Deschamps: Türkiye ateşle oynayan bir takım
Fransız gazetecilerden Türkiye maçı yorumu
14 Ekim evde bakım parası yatan iller hangisi yeni
Ankara'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Seferberlik emri nedir yaş sınırı var mı e devlet seferberlik emri sorgulama
Yorumlar 2 yorum