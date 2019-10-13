Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu Mehmetçik yemek verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar ve altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.