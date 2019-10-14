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Polonya ve Rusya EURO 2020'yi garantiledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı. Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu. G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.

Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek. Sonuçlar şöyle:

C Grubu:
Belarus-Hollanda: 1-2
Estonya-Almanya: 0-3

E Grubu:
Macaristan-Azerbaycan: 1-0
Galler-Hırvatistan: 1-1

G Grubu: Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0
Slovenya-Avusturya: 0-1

I Grubu:
Kazakistan-Belçika: 0-2
Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5
İskoçya-San Marino: 6-0

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