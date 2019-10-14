Luiz Gustavo: Emre ve Vedat'a şaşırdım

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, ''Vedat'ı tanımıyordum ancak tanıdıktan sonra çok iyi bir forvet olduğunu gördüm. Emre'ye ben de şaşırıyorum.'' dedi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha futbolcusu Luiz Gustavo, beIN Sports'a konuştu.

''%50 Alman, %50 Brezilyalı olan biri oldum''

Luiz Gustavo, kariyerinde Almanya'nın yerinin ayrı olduğunu söylerken, "20 sene önce Brezilya'dan ayrıldım. Almanya gibi futbolun disiplinli olduğu bir ülkeye gittim. Bu bana karakter olarak çok şey attı. %50 Alman, %50 Brezilyalı olan biri oldum." dedi.

''Fenerbahçe'nin büyüklüklerini görünce burayı tercih ettim''

Fenerbahçe'ye geliş sürecinde Josef de Souza ile de konuştuğunu söyleyen ve gelmesindeki etkenlerden bahseden Gustavo, "Fenerbahçe'nin beni istediğini duyunca yeni projelere açık olduğumu düşündüm. Marsilyalı taraftarlardan ayrıldım ama burada yeni bir proje oluşturdum. Fenerbahçe'nin büyüklüklerini görünce burayı tercih ettim. Gelmeden önce Brezilyalı oyuncularla konuştum. Diego ve Josef de Souza bunlardan ikisi. Türkiye ve İstanbul hakkında çok güzel şeyler söylediler." ifadelerini kullandı.

''Burada ona göre biraz daha yavaş''

Süper Lig'e adapte olma konusunda çok zorlanmadığını belirten Brezilyalı yıldız oyuncu, "Her ülkenin kendine ait bir karakter yapısı var. Almanya'da sert ve aktif bir oyun var. Burada ona göre biraz daha yavaş. Fransa'da teknik ve taktik var. Türkiye'de ise teknik, taktik ve fizik var ama burada oyun biraz daha yavaş." diye konuştu.

''Bu maçlar tarihi ve geleneği olan maçlar''

Galatasaray derbisini de yorumlayan Gustavo, "Bu maçlar tarihi ve geleneği olan maçlar. Umarım burada bu derbileri çok daha fazla oynarım. Büyük takımlara ve oyunculara karşı oynuyorsunuz." dedi.

''Emre ve Vedat'a şaşırdım''

''Takım olarak iyi bir takımız.'' diyen Brezilyalı, ''Vedat'ı tanımıyordum ancak tanıdıktan sonra çok iyi bir forvet olduğunu gördüm. Emre'ye ben de şaşırıyorum. Emre tarihte çok büyük kulüplerde yer almış, çok büyük bir futbolcu. Onu böyle görmek benim için de ayrı bir motivasyon oldu. O yaşta o istek ve arzuyla oynaması müthiş bir şey, tebriği hak eden bir oyuncu. Onun bu şekilde yaşaması insanların saygısını kazanıyor, benim de saygın kensisine karşı çok yüksek. Açıkçası ben trafiğe alıştım. beni şaşırtan şey, her gün her saat trafiğin olması oldu. Yemeklere gelirsek, kulüpte yapılan yemekler inanılmaz. Hepsini yiyemiyorum ama şu ana kadar yediklerim çok güzel.'' ifadelerini kullandı.