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Eliot Engel'ın küstah açıklaması: Trump'ın Erdoğan'la rahat hissetmesi mide bulandırıcı

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la rahat hissetmesi karşısında ‘midesinin bulandığını’ söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, NBC’den Chuck Todd’a  yaptığı açıklamada, NATO’nun Türkiye’yi üyelikten çıkarması gerektiğini de savundu ve buna gerekçe olarak da Türkiye’nin 'Rusya'nın müttefiki gibi davranmasını' gösterdi.

T24'te yer alan habere göre Engel, "Erdoğan kötü bir insan ve ABD Başkanı’nın Erdoğan gibi bir adamla rahat hissetmesi karşısında midem bulanıyor" dedi.

"Bu, insanların bizden kaçmasına sebep olacak"

ABD Başkanı’nın Kürtleri de içeren Suriye politikalarına dair partiler üstü taslağın bu hafta içinde sunulacağını hatırlatan Engel, Trump’ın politikalarının müttefikleri ABD’yle işbirliği yapmaktan alıkoyacağını savundu. "Bu, insanların bizden kaçmasına sebep olacak" diyen Engel, şöyle devam etti:

“Ve tüm bunlara ABD Başkanı’nın yol açıyor olması kesilikle utanç verici.”

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