Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken açıklama

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Kürtlere karşı değil, PKK ve DAEŞ'li teröristlere karşı savaştığını söyledi.

"Harekatın hedefi..."

İbrahim Kalın, harekatın hedefinin sınırı temizlemek ve mültecilerin evine güvenle dönmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken çekerek dünyayı PKK/YPG'nin oyununa gelmek yerine Türkiye'yi desteklemeye davet etti.

"Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor"

Kalın, bir diğer paylaşımında şunları söyledi: Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok.

Kalın'ın ilgili paylaşımı şöyle:

Turkey fights against PKK and ISIS terrorists, not Kurds.

The goal is to clear our border and allow the refugees to return to their homes safely.

The world should support Turkey rather than buy into PKK/YPG propaganda. https://t.co/DxMMFmkFQd