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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye'nin Kürtlere karşı değil, PKK ve DAEŞ'li teröristlere karşı savaştığını' vurguladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Kürtlere karşı değil, PKK ve DAEŞ'li teröristlere karşı savaştığını söyledi.

"Harekatın hedefi..."

İbrahim Kalın, harekatın hedefinin sınırı temizlemek ve mültecilerin evine güvenle dönmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken çekerek dünyayı PKK/YPG'nin oyununa gelmek yerine Türkiye'yi desteklemeye davet etti.

"Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor"

Kalın, bir diğer paylaşımında şunları söyledi: Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok.

Kalın'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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