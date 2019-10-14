Akçakale'de hayat normale döndü sokaklarda Erdoğan posteri açıldı
Barış Pınarı Harekatı'nın 6. gününde Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hayat normal hayata döndü.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'de sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan havan ve roket saldırıları nedeniyle, 9 aylık Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Bazı evlerin de zarar gördüğü ilçede, yetkililerin uyarıları üzerine sınıra yakın yerlerde dolaşmayan ve evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan vatandaşlar, Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından rahat bir nefes aldı.
Erdoğan posteri açıp sevgi gösterisinde bulundular: Harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'de hayat normale dönerken, bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın posterini açarak sevgi gösterisinde bulundu.
Akçakale'de sokaklar yeniden hareketlenirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynamaya başladı. Sınıra yakın yerlerde güvenlik nedeniyle kapalı tutulan iş yerleri de kepenk açıp, camlarına Türk bayrakları astı.