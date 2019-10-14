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Londra'da YPG'linin CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ı fırçaladığı anlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda gergin anlar yaşandı.  HDP'den de bazı isimlerin yer aldığı toplantıda YPG'li bir kişi CHP'li Faik Öztrak'a tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, YPG sevicisi bir kişinin hakaretlerine maruz kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda ortalık karıştı. HDP'ye yakın bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Faik Öztrak'a fırça attı.

Katliam yapılıyor yalanı

YPG yandaşı, Faik Öztrak'a "Rojava'da Kürt katliamı yapılıyor. Biz buna evet diyemeyiz. Çocuklarımız öldürülüyor. Siz Öztrak; sizde hak hukuk yoktur. Siz Selahattin Demirtaş'ı içeri atansınız. Her gün çocuklarımız öldürülüyor. CHP gitsin, teslim olsun AK Parti'ye." dedi.

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