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Lüksemburglu bakan Jean Asselborn'dan Türkiye itirafı!

Türkiye'nin Suriye operasyonu 6. gününde devam ederken AB konseyi öncesi Lüksemburglı Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Asselborn, "Avrupa'nın Türkiye'yi durdurmaya gücü yetmez" açıklamasında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı. Harekatı durdurmak için elinden geleni yapan, silah satışını durdurduklarını açıklayan, YPG’li teröristlere desteğini belirten ülkelere en güzel cevapsa, Lüksemburglu bakandan geldi.

Avrupa'nın yeterli askeri gücü yok

AB Dışişleri bakanları, gündem değerlendirmesi yapmak ve Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı masaya yatırmak için Lüksemburg'da toplandı.Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un Türkiye’ye ilişkin sarfettiği sözlerse Avrupa Birliği’nin yetersizliğini gözler önüne serdi.


AB'ye içeriden darbe

Yaptığı açıklamada "Suriye'deki Türk saldırısını Avrupalılar olarak durduracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." ifadelerinde bulunan Asselborn, Türkiye’nin terör unsurlarına karşı düzenlediği harekatı durdurmak için art arda ataklarda bulunan Avrupa ülkelerine adeta kapak oldu.

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