Lüksemburglu bakan Jean Asselborn'dan Türkiye itirafı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı. Harekatı durdurmak için elinden geleni yapan, silah satışını durdurduklarını açıklayan, YPG’li teröristlere desteğini belirten ülkelere en güzel cevapsa, Lüksemburglu bakandan geldi.

Avrupa'nın yeterli askeri gücü yok

AB Dışişleri bakanları, gündem değerlendirmesi yapmak ve Türkiye’nin Suriye’de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı masaya yatırmak için Lüksemburg'da toplandı.Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn’un Türkiye’ye ilişkin sarfettiği sözlerse Avrupa Birliği’nin yetersizliğini gözler önüne serdi.

„Wir sind als Europäer nicht in der Lage, das zu stoppen. Das muss man den Leuten ehrlich sagen.“



Luxemburgs Außenminister Asselborn zur türkischen Offensive in Syrien. Heute beraten in Luxemburg die EU-Außenminister. pic.twitter.com/ayPMjjuoCs