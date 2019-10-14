Fenerbahçe Kolarov'a Ocak ayında imza attıracak

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaparken Kolarov'la da sezon sonu için imza atılacak.

Fenerbahçe bir yandan Mesut Özil'i devre arasında karosuna katmanın hesaplarını yaparken diğer taraftan da sezon öncesi kadrosuna katamadığı Kolarov için çok kritik bir adamın eşiğine geldi. Aleksandar Kolarov ile Ocak ayında gelecek sezon için ön sözleşme imzalanacak.

FIFA imzaya izin veriyor

Takvim'in iddiasına göre; FIFA kuralları gereği sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncuyla sezon ortasında sözleşme imzalanabiliyor. İşte Fenerbahçe de bu kuraldan faydalanacak. Fenerbahçe ile Kolarov arasındaki sezon öncesi prensip anlaşmasının hala yürürlükte olduğu ve Sırp sol bekin Roma ile sözleşme uzatmadığı gibi başka bir kulüple de görüşmediği öğrenildi.

Sezon sonu forma giyecek

Fenerbahçe, Kolarov'a Ocak'ta imza attırıp sezonun bitmesini bekleşecek. Sezonun bitkmesiyle de birlikte dünyaca ünlü Sırp sol bek çubuklu formayı giyerek kameralara poz verecek. Serie A'da Roma ile 7 maça çıkan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol , 1 asiste imza attı. Sırp sol bek formunu aynen koruyor.