YPG/PKK'lıların Nusaybin'e verdiği zarar gün yüzüne çıktı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin, 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırısında, önce bir eve havan mermisi attığı, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırıda bulunduğu belirlendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırının tahribatı, terör saldırısının şiddetini gözler önüne serdi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik dün yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda, terörün yarattığı tahribat ve teröristlerin hain taktiği ortaya çıktı.
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik dün yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda, terörün yarattığı tahribat ve teröristlerin hain taktiği ortaya çıktı.
YPG/PKK'lı teröristlerin 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırısında, önce bir eve havan mermisiyle saldırı düzenlediği, ardından evdekilere yardım etmek amacıyla toplanan sivillerin üzerine yeniden saldırı yaptığı belirlendi.