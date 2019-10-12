YPG/PKK'lıların Nusaybin'e verdiği zarar gün yüzüne çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırının tahribatı, terör saldırısının şiddetini gözler önüne serdi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.