Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG tehdidini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı ne kadar sürecek? Bu soru Habertürk canlı yayında Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar tarafından yorumlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güney sınırlarında günden güne artan terör tehdidini yok etmek ve YPG'li teröristlerin zulmünden ülkemize kaçan yüzbinlerce Suriye vatandaşı için güvenli bir bölge inşa edip mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı anlık sıcak gelişmeleri ile sürüyor.

Öte yandan kamuoyunda oldukça merak edilen 'Barış Pınarı Harekatı'nın ne kadar süreceği sorusu' Askeri Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, İnternethaber Grup Başkanı Hadi Özışık ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Aydın'ın konuk olduğu Habertürk canlı yayınında masaya yatırıldı.

Askeri Strateji Uzmanı Ağar'dan kritik değerlendirme

Program sunucusu Ebru Baki'nin Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatını sürelerinin bilgisini vererek tartışmaya açtığı Barış Pınarı Harekatı tahmini süresi için Suriye'deki askeri gelişmeleri yakından takip eden Askeri Strateji Uzmanı Ağar kritik değerlendirmelerde bulundu.

Moderatör Baki'nin harekat ne sürer demek ne kadar doğru olur sözleri sonrası Ağar şunları ifade etti;

Ben öyle bir cümle kurmam. Şimdiye kadar da kurmadım. Bu hamasi bir cümle olur. Şuan rejimle karşı karşıya kalma riski var. Rusya ile karşı karşıya kalma riski var. İranla karşı karşıya kalma riski var. ABD ile karşı karşıya gelme riski var. Bir mezhep savaşına tutulma riski var. ABD iki tarafa da fayda sağlayacak şekilde bir icraat ortaya koymuyor. Ben çekilcem diyor, bizden habersiz bir şekilde bizimle senkronize, koordine olmamış bir takım hamleleriyle karşı karşıya kalıyoruz.

ABD'nin asıl derdi ne?

Bu sözlerin üzerine araya giren Gazeteci Hadi Özışık'ın 'Cumhurbaşkanı'nın Trump tahrik ediyor ifadesi bu açıdan önemli mi sorusuna Ağar şu sözlerle devam etti;

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in şu sözlerini asla unutmayın: Artık Astana'nın fişini çekme zamanı gelmiştir. Onların Astana sürecinin fişini çekmek gibi temel bir dertleri ve eğilimleri var.