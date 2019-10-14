Türkiye maçı öncesi Fransızları korku sardı: Bize düşmanmış gibi mi davranacaklar

Fransa ile Türkiye bu akşam çok kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. Fransız spor gazetesi Lequipe, Fransa-Türkiye maçı öncesi “Elektirik” manşetini attı. Paris Polisi, ''Alarm halindeyiz" dedi. Fransız futbolcu Clement Lenglet'in sözleri ise olay oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında bugün deplasmanda aynı puana sahip takipçisi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fransa - Türkiye maçı, bugün Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

''Kendi evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar''

Barcelona forması giyen Fransız futbolculardan Clement Lenglet, bu akşamki kritik mücadele öncesi Stade de France'ın yarısından fazlasının Türk olacağına dair gelen soru üzerine "Pazartesi günü kendi evimizde bize düşmanmış gibi mi davranacaklar? Bence 80 bin kişilik statta en az 50 bin Fransız olur. Buna göre yapabilecek bir hazırlığımız yok elbette. Biz bu maçı kazanmak ve yolumuza bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





“Elektirik” manşeti atıldı

Fransız spor gazetesi Lequipe, Fransa-Türkiye maçı öncesi “Elektirik” manşetini attı.





''Alarm halindeyiz"

Paris Polisi, "Fransa - Türkiye maçı için güvenlik tedbirlerini çıkladı; "Stat ve çevresinde önlemler iki katına çıkarıldı. Alarm halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Maçta 78 bin kişi olacak

600 polis, 1400 güvenlik

Avrupa'dan Türk akını var

İşte muhtemel 11'ler