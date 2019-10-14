İYİ Partili Aytun Çıray'ın CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile ilgili "Millet ittifakını sabote etmeye çalışmaktadır” sözlerini hatırlatan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri’ne yapılan müdahale sonrası yaptığı açıklamada "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır” ifadelerini kullanınca tartışma başladı.

Dikkat çeken bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan, "MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?" başlığıyla konuyu köşesine taşıdı.

"Yoksa... Yoksa..."

Kılıçdaroğlu’nun “MİT, millet ittifakını sabote etmek için devrede” sözlerini anımsatan Hakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis müdahalesini şöyle yorumlamış: “Bu Kürtlere karşı bir savaştır.” İYİ Parti’nin iki numaralı ismi Aytun Çıray da Sezgin Tanrıkulu’na yönelik olarak şöyle demiş: “Millet ittifakını sabote etmeye çalışmaktadır”. Hatırlayalım: Ne diyordu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu? Şöyle diyordu: “MİT, millet ittifakını sabote etmek için devrede”. Yoksa... Yoksa... MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?

Ne olmuştu? Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakını bozmak için görevlendirilen MİT elemanlarını biliyoruz" sözlerine "O isimleri açıkla Kılıçdaroğlu! Açıkla ki yer yerinden oynasın" çıkışında bulunmuştu.

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