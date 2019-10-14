MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli günler sonra ilk kez kameraların karşısına çıktı

Bahçeli, 23 Eylül'de rahatsızlanarak gittiği Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden aynı gün taburcu edildikten sonra bir süre evinde dinledi. 21 günlük aranın ardından MHP'deki mesaisine başlamak için makam aracıyla genel merkeze gelen ve camı açarak "bozkurt" işareti yapan Bahçeli'yi, çok sayıda partili "Hareketin Lideri Devlet Bahçeli" sloganıyla karşıladı.