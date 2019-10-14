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ABD'den sonra Fransa da Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, Suriye'den askerlerini çekme kararı aldı.

Operasyonda kritik bölgeler Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden alındı. Türkiye'ye silah ambargosu tehdidinde bulunan Fransa, bölgeden çekilme kararı alındığı bildirildi.

Tüm silah ihracatı durduruldu

Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarının ortak açıklamasında Türkiye'ye tüm silah ihracatının durdurulduğu bilgisine yer verildi. Suriye harekatına son verilmesi çağrısı yapıldı.

"Tedbirler alınacak"

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde bölgedeki Fransız askeri ve sivil personelinin güvenliğini sağlamak için tedbirler alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusu

Fransa'nın Avrupa İlişkileri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin Fransız Inter radyosuna konuştu. Montchalin, "Suriye dolayısıyla Türkiye'ye bir yaptırım uygulanması konusu gelecek hafta Avrupa Konseyi'nde görüşülecek. Açıkça bu konu masada olacak" demişti.

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