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Hadi Özışık'tan canlı yayında HDP'ye çok sert tepki! Alçaklıkta sınır tanımadılar

internethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık Habertürk'te yayınlanan Para Gündem’de programında HDP'ye çok sert sözlerle eleştirdi. Özışık HDP'lilerin operasyon için yaptıkları açıklamalara değindi ve alçaklıkta sınır tanımadılar dedi.

Para Gündem’de Ebru Baki'nin konukları Habertürk Askeri Strateji Danışmanı Abdullah Ağar, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın ve İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık ile siyasetin ve gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. 

Programda Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonu değerlendiren İnternethaber.com Grup Başkanı Hadi Özışık HDP'yi sert sözlerle eleştirdi. Özışık HDP'lilerin PKK/YPG için bunlar kardeştir bunlar Türkiye'de bir cam kırmadılar şeklindeki yoruma tepki gösterdi ve geçen günlerde YPG'lilerin havan saldırısında şehit edilen küçük çocuğu hatırlatarak ''bunlar alçaklıkta sınır tanımadılar'' dedi. 

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