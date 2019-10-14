Sıla reklam anlaşmasıyla parayı buldu

Çıkardığı telefon modelleri ile son yılların yükselişe geçen teknoloji markası Oppo, Türkiye pazarına geçtiğimiz yıllarda girmiş ve oldukça beğenilmişti. Adını daha geniş kitlelere duyurmak isteyen marka, Türkiye'deki reklam yüzü olarak ünlü şarkıcı Sıla'yı seçti.

Geçtiğimiz gün ilk reklam filmi yayınlanan Sıla'nın, yaptığı anlaşmadan tam 3 milyon TL aldığı öğrenildi. Sıla, reklam filmlerinin yanı sıra Türkiye'nin her şehrinde billboardlarda gözükecek.