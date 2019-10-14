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Sıla reklam anlaşmasıyla parayı buldu

ÇİNLİ teknoloji markasının Türkiye'deki yüzü olan Sıla Gençoğlu, yaptığı reklam anlaşmasıyla dudak uçuklatan bir ücreti cebine koydu.

Çıkardığı telefon modelleri ile son yılların yükselişe geçen teknoloji markası Oppo, Türkiye pazarına geçtiğimiz yıllarda girmiş ve oldukça beğenilmişti. Adını daha geniş kitlelere duyurmak isteyen marka, Türkiye'deki reklam yüzü olarak ünlü şarkıcı Sıla'yı seçti.

Geçtiğimiz gün ilk reklam filmi yayınlanan Sıla'nın, yaptığı anlaşmadan tam 3 milyon TL aldığı öğrenildi. Sıla, reklam filmlerinin yanı sıra Türkiye'nin her şehrinde billboardlarda gözükecek.

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