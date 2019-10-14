Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, YPG sevicisi bir kişinin hakaretlerine maruz kaldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin Londra'da düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda ortalık karıştı.
HDP'ye yakın bir isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Faik Öztrak'a fırça attı.
O anlarda kameralar da kayıttaydı.