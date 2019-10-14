Suriye Milli Ordusu askerinin memlekete dönüş sevinci

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

İlçenin alınmasının ardından kent merkezine giren AA muhabirleri, yaklaşık 5,5 yıl sonra ilçe merkezine dönen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve komutanlarının yaşadığı mutluluğu görüntüledi.

Yıllar sonra ilçelerine zaferle dönen SMO'nun Tel Abyadlı askerleri büyük sevinç yaşayarak gözyaşları döktü.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad teröristlerden temizlenmişti.

İlçenin alınmasının ardından kent merkezine giren AA muhabirleri, yaklaşık 5,5 yıl sonra ilçe merkezine dönen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve komutanlarının yaşadığı mutluluğu görüntüledi.

Yıllar sonra ilçelerine zaferle dönen SMO'nun Tel Abyadlı askerleri büyük sevinç yaşayarak gözyaşları döktü.

- Yeğenine kavuştu

İlçe merkezinde bir askerin yakın akrabasıyla uzun yıllar sonra kavuşması kameralara yansıdı.

AA muhabirine konuşan Tel Abyadlı SMO askeri, "Şu an ablamın oğlu ile beraberim. Onları görmeyeli yaklaşık 6 yıl olmuştu. Çok şükür. Allah'ın izni ve Suriye Milli Ordusunun sayesinde evimize döndük." dedi.



- Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle, bir sene sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında mevcut Türkmen nüfusunu, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.