PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntüleri "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" açıklaması ile paylaştı.