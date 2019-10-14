Resulayn'daki teröristlerin geri çekilme anları
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.