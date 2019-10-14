GÜNCEL

Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı

Türkiye'nin güney sınırlarını korumak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde tüm kararlılıkla devam ediyor. Harekatı kapsamında, Fırat Nehri üzerinde kurulması planlanan seyyar köprü için sevkiyat yapıldı. Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılacak.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi Fırat'ın doğusundan temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken Fırat'ın üzerine de tank ve zırhlı personel taşıyıcıların geçmesinin sağlanabilmesi için seyyar köprü kurulması planlanıyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda köprü gönderildi.

ZIRHLI ARAÇLAR İÇİN KULLANILACAK

Batı illerindeki istihkam alaylarından getirilen, 4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı. Burada bulunan Karkamış Sınır Kapısı'ndan geçen askeri konvoy, Suriye'deki üs bölgesine doğru hareket etti.

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