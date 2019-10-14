Erdoğan'dan YPG-Esad güçleri anlaştı iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan yolcuğu öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir. Türk dünyası içindeki dayanışmanın her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha da güçlenmesi bizler için iftihar vesilesidir. Muhataplarımıza Barış Pınarı Harekatımız hakkında da kapsamlı bilgi vereceğiz.

Esed güçleri ile YPG anlaştı iddiasına yanıt

( Esed rejimi ile YPG anlaştı iddiası ) Birçok dedikodu var. Kobani’de Rusya’nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda bir kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklık mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı seneyi devirdik Mümbiç boşaltılmalı. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri oraya yerleşecek.

''Bunlar bizi yıldırmasın''

(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. 600'ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması anlaşılır gibi değil. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şu anda ortada şehitlerimiz var. Bu havan topları neticesinde yaralı olanlar evlerini boşaltanlar var. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar bu gerçekleri halkımız görüyor. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.